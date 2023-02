Partida entre Remo e Águia sofre atraso por problemas na iluminação do Zinho Oliveira

A partida entre Remo e Águia de Marabá, programada para iniciar às 20h desta terça-feira (15), terá atraso de cerca de 30 minutos. O motivo foi uma falta de energia parcial no estádio Zinho Oliveira, no sudeste do Pará, que recebe o duelo.

A queda do sistema de energia ocorreu enquanto as equipes ainda realizavam aquecimentos no gramado. O estádio ficou sem a iluminação necessária por alguns minutos, mas o problema foi logo resolvido.

No entanto, o protocolo de aquecimento dos jogadores precisou ser paralisado. Assim que a energia foi reestabelecida, os atletas voltaram a campo para continuar as atividades, que devem durar cerca de 20 minutos.

Por conta disso, de acordo com o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, a partida deve começar somente por volta das 20h40. "A gente aguardou o reestabelecimento da energia. Vamos ter mais 10 minutos de aquecimento e a partida vai começar às 20h40. Desde ontem [terça-feira, 14] a cidade [de Marabá] vem sofrido alguns apagões e como a tecnologia da iluminação é mais antiga, demora alguns minutos para que tudo seja reestabelecido", explicou.