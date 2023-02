Para enfrentar o Águia, Cabo manda a campo Remo idêntico ao da estreia no Parazão; confira

O técnico Marcelo Cabo mandará a campo uma equipe do Remo idêntica àquela que enfrentou o Independente, pela primeira rodada do estadual, no Baenão. Logo mais, o Leão Azul encara o Águia de Marabá, pela terceira rodada do Parazão, no Zinho Oliveira.

Entre os titulares, os destaques - negativos e positivos - ficam com Raí e Muriqui. O primeiro foi alvo de críticas da torcida e, possivelmente, só começará jogando hoje devido à lesão do titular, Leonan. O segundo fez dois gols pelo Remo na estreia e quer balançar as redes novamente para se isolar na artilharia do campeonato.

Veja a escalação do Remo: