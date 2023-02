FPF divulga nova tabela do Parazão e determina que torneio não terá partidas durante o Carnaval

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira (14), as datas das rodadas 4 e 5 do Parazão 2023. De acordo com documento, publicado no site da Federação, não haverá partidas disputadas durante o feriadão de Carnaval, que começa neste final de semana.

Segundo a FPF, a quarta rodada do Parazão será realizada somente no dia 25 de fevereiro, um sábado. Já a quinta rodada começa uma semana depois, no dia 4 de março.

Veja as rodadas completas

Rodada 4

Tuna x Caete | 25/02 - sábado - 10h - Estádio do Souza

São Francisco x Tapajós | 25/02 - sábado - 10h - Estádio Ipixunão

Independente x Bragantino | 25/02 - sábado - 16h - Navegantão

Itupiranga x Águia | 26/02 - domingo - 9h45 - Arena Crocodilo

Remo x Cametá | 26/02 - domingo - 17h - Estádio Baenão

Paysandu x Castanhal | 25 ou 27/02 - sábado ou segunda - sem horário - Estádio da Curuzu

Rodada 5

Independente x Itupiranga | 04/03 - sábado - 16h - Navegantão

Caeté x Paysandu | 04 ou 05/03 - sábado ou domingo - 15h30 - Diogão

Bragantino x São Francisco | 04 ou 05/03 - sábado ou domingo - 15h30 - Diogão

Tuna x Remo | 05/03 - domingo - 10h - Souza

Cametá x Castanhal | 05/03 - domingo - 15h30 - Parque do Bacurau

Águia x Tapajós | 05/03 - domingo - sem horário - Zinho Oliveira.

Partida adiada tem data

A partida entre Paysandu e Bragantino, válida pela primeira rodada do Parazão, mas que foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), tem data para ser realizada. O duelo entre as equipes deve ocorrer no dia 28 de fevereiro ou no dia 2 de março, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Carnaval foi cogitado como "data reserva"

Inicialmente o final de semana de Carnaval não seria utilizado para as rodadas do Parazão. No entanto, a FPF passou a cogitar a data para repor as rodadas atrasadas pela suspensão do torneio, imposta pelo STJD em janeiro.

Na ocasião, a FPF alegou que, caso as rodadas atrasadas não sejam jogadas logo, ocorria o risco do Parazão terminar depois do prazo estipulado pela CBF. A entidade que controla o futebol nacional divulgou, no último sábado (11), as datas de disputa dos jogos da Copa do Brasil e Copa Verde. Depois do Carnaval, as próximas duas rodadas de meio de semana estarão ocupadas por competições nacionais.

Apesar das dificuldades, a FPF não conseguiu articular a realização de uma rodada durante o Carnaval com clubes e autoridades. Alguns dos motivos que podem ter feito a Federação perder esta queda de braço é a falta de efetivo policial suficiente e sobrecarga de jogos em clubes que disputarão a Copa do Brasil e Copa Verde, como Remo, Paysandu, Tuna, Castanhal e Águia de Marabá.