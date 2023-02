Após nova derrota no STJD, Paragominas desiste de ir à Justiça por retorno à elite do Parazão

Após ter o recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Paragominas desistiu de recorrer à Justiça em busca do retorno à elite do Campeonato Paraense. De acordo com o presidente do clube, Paulo Toscano, a continuação do imbróglio judicial conhecido como "caso Paragominas" traria mais prejuízo às finanças do Jacaré. Além disso, o clube avalia como "muito difícil" uma mudança de julgamento nas cortes desportivas do país.

"Não adianta mais [judicializar o caso], é só gasto de dinheiro. O que o TJD-PA fez, o STJD acatou. Muito difícil [reverter], são todos da mesma laia. Já estamos trabalhando para dar a volta por cima. Graças a Deus, nossos parceiros vão nos ajudar ainda mais. Temos que erguer a cabeça e tocar a bola pra frente", disse Paulo Toscano.

Dessa forma, o Paragominas volta os esforços para a montagem de uma equipe para a Segunda Divisão do Parazão, que inicia no dia 5 de agosto. Caso fique entre os dois finalistas do torneio, o Jacaré pode garantir o retorno à elite estadual de 2024.

Relembre o caso

A briga na Justiça Desportiva começou ainda em 2022. Na ocasião, o Paragominas, clube rebaixado à Segunda Divisão estadual, recorreu ao Superior Tribunal pedindo a manutenção na elite, alegando irregularidades envolvendo dois jogadores: Guga (Águia de Marabá) e Hatos (Bragantino).

Após serem expulsos quando jogavam a Segundinha do Parazão em 2021, ambos foram punidos pelo TJD-PA por atos de indisciplina. No entanto, os atletas disputaram partidas por outros clubes no Parazão de 2022 e, segundo o Paragominas, não cumpriram as devidas suspensões.

O caso, inclusive, chegou a suspender o Parazão de 2022 por algumas semanas. Porém, o campeonato logo foi retomado, quando o TJD-PA julgou improcedente a denúncia do Paragominas. Se sentindo prejudicado, o Jacaré recorreu ao STJD para mudar a decisão.

No dia 20 de outubro, no julgamento do recurso no STJD, a Suprema Corte decidiu, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 19 de dezembro do ano passado. O TJD-PA, novamente, manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil. No entanto, devido às férias do judiciário, o resultado desse julgamento ficou mais de um mês sem ser publicado.

O espaço de tempo entre o julgamento e a publicação abriu precedente para que o Paragominas, mais uma vez, solicitasse a suspensão do estadual ao STJD. Já em 2023, o pedido foi acatado, em decisão liminar, pelo Superior Tribunal.

Duas semanas depois, a Suprema Corte decidiu pelo retorno do Parazão e negou o recurso do Paragominas, mantendo o Jacaré na Segunda Divisão estadual. Os magistrados votaram, por unanimidade, pela nulidade do processo.