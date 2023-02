Presidente do Paragominas comemora resultado no STJD e diz que o 'O TJD atrapalhou o campeonato'

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o início do Campeonato Paraense foi amplamente comemorada por um dos clubes diretamente envolvidos no imbróglio. Paulo Toscano, presidente do Paragominas, conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal e deu o seu parecer sobre a 'sapatada' levada pelo TJD/PA.

Segundo ele, a decisão que ratifica o retorno do certame tem base sólida e não se apoia em prospecções escusas, numa clara referência ao TJD/PA. "O resultado foi muito bom para nós, conseguimos provar que somos inocentes e que o tribunal em Belém errou. Tanto que foram afastados, né? Se tivessem feito trem certinho, mesmo que tivessem julgado errado, mas se tivessem mandado para o STJD, já teriam resolvido. Mas não, eles queriam fazer igual nos anos anteriores, deixar o campeonato rolar para poder mandar", reclama.

O dirigente do PFC 'descascou' uma série de críticas à conduta da corte estadual, reverberando o que já havia sido dito no último dia 31, no Rio de Janeiro, quando, de acordo com o pleno do STJD, o principal culpado da suspensão do Campeonato Paraense foi o TJD-PA, isso porque a Justiça Desportiva Estadual não protocolou o resultado do julgamento do "Caso Paragominas" a tempo. O acórdão da decisão foi protocolado, apenas, após o recesso de final de ano do judiciário.

"Só que nossos advogados foram mais inteligentes e aí está a prova disso. Tiraram ponto do Águia, vão tirar do Bragantino. Só nos resta agora começar os trabalhos e eu vejo que na segunda rodada o Paragominas já tem condição de estrear no campeonato. Não vai atrapalhar nada. Eles que atrapalharam, o TJD, que avacalharam com o campeonato", afirma.

Volta ao Parazão

Mesmo sem a certeza do retorno, o dirigente acredita que o clube poderá voltar ao Parazão e para isso já conta com um elenco praticamente pronto, comandado pelo técnico Robson Melo. "Nós temos um plantel, nossa comissão técnica está pronta. Inclusive vamos apresentar todo mundo nesta sexta-feira. Amanhã chegam 18 atletas do sul do país, que estavam em atividade e só nos esperando, estão embarcando hoje e na sexta-feira já começam a trabalhar", explica.

O próximo passo, segundo ele, é ratificar a documentação enviada ao TJD, que agora será apreciada pelo STJD, de onde pode partir a decisão de reintegrar o clube à divisão principal do Parazão. "O Paragominas só correu atrás do direito do clube. Eu creio que na terça-feira vão verificar todos os documentos que tinham engavetado para não mandar, justamente onde nós ganhamos. Vai dar tudo certo. Vamos firme e forte para esse campeonato. Só Deus para tirar da gente e nós provamos que estamos certos", acrescenta.