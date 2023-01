Parazão suspenso: Bragantino faz denúncia e questiona legitimidade de julgamento no STJD; entenda

O Bragantino, um dos clubes que foram denunciados pelo Paragominas à Justiça Desportiva por supostas irregularidades no Campeonato Paraense de Futebol, colocou em suspeição a participação do auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua de Souza, no caso. Segundo o Tubarão do Caeté, o membro da corte é sócio de Marcelo Jucá, advogado do Jacaré. Por conta disso, o Braga afirma que o Paragominas estaria sendo beneficiado no processo.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o advogado do Paragominas, Marcelo Jucá, e aguarda retorno.

A imprensa tomou conhecimento da denúncia depois que o Bragantino publicou uma nota acusando Bevilacqua. Na declaração, o Tubarão do Caeté diz que o julgamento seria, possivelmente, uma "marmelada".

"Curiosamente, o doutor Felipe Bevilacqua, auditor do pleno do STJD, participou apenas dos julgamentos envolvendo o Paragominas. Em outros processos em que o doutor Marcelo Jucá patrocina a causa, mas que não envolvem o Paragominas, Felipe Bevilacqua se julgou impedido", disse a nota.

Verificação

O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou e descobriu que realmente Marcelo Jucá e Felipe Bevilacqua são sócios de um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Além deles, compartilha a sociedade outro advogado, Fábio Lira da Silva.

Segundo verificação no site da Receita Federal, o empreendimento existe desde 2009 e funciona, hoje, no centro do Rio de Janeiro, na avenida Rio Branco. O capital social da empresa, que é o valor bruto disponibilizado para abrir o negócio, foi de R$ 15 mil.

Marcelo Jucá e Felipe Bevilacqua tem empresa no centro do Rio (Divulgação/ Receita Federal)

Parazão suspenso

O Campeonato Paraense de 2023 está temporariamente suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na última sexta-feira (20), o Paragominas, clube rebaixado à Segunda Divisão estadual em 2022, recorreu ao Superior Tribunal pedindo a manutenção na elite.

Ao STJD, o Paragominas alegava irregularidades envolvendo dois jogadores: Guga e Hatos. Após serem expulsos e punidos pelo TJD por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, os atletas jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas.

No dia 20 de outubro, o STJD havia decidido, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 19 de dezembro do ano passado. O TJD manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil. No entanto, devido às férias do judiciário, o resultado desse julgamento ficou mais de um mês sem ser publicado.

O espaço de tempo entre o julgamento e a publicação abriu precedente para que o Paragominas solicitasse a suspensão do estadual. O pedido foi acatado, em decisão liminar, pelo STJD na sexta-feira (20).