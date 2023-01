Paysandu: Gabriel Davis sobre suspensão do Parazão: 'Até quando vamos esperar?'

O julgamento que decide o futuro do Campeonato Paraense 2023 está marcado para 31 de janeiro, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ainda assim, as dúvidas sobre o começo do estadual mexe com a cabeça dos jogadores. Pelo menos foi o que apontou o meia do Paysandu Gabriel Davis.

Apesar de ressaltar o lado positivo da suspensão – o maior tempo de preparação –, Gabriel contou um pouco sobre o lado dos jogadores em relação a tantas perguntas que estão no ar.

"Considerando o tempo maior para treinos, nos ajuda. A gente pode melhorar em vários aspectos. Mas fica esse impasse. Quando vai ter [jogo]? Quando [o Parazão] vai se iniciar? Até quando vamos esperar? Jogador fica pensando nisso. Mas temos a ganhar com os treinamentos até o início do campeonato", disse.

Precisa melhorar

Dentre os favoritos ao título paraense, o Paysandu foi quem começou a pré-temporada mais tarde. Com isso, Gabriel Davis admitiu que o time precisa progredir para que possa sonhar com os principais objetivos. Além disso, o meia reforçou que a suspensão do estadual atrapalha também nisso.

"A gente precisa evoluir em vários setores, digamos que todos. Não estamos 100%. Estamos em busca da perfeição, estamos evoluindo a cada treino e amistoso. A gente trabalha até sexta-feira numa intensidade muito grande, imaginando que tenha jogo sábado ou domingo. [A suspensão] é algo que atrapalha um pouco", concluiu.

Gabriel Davis

Após ser peça importante no Manaus, na Série C de 2021, Gabriel Davis foi contratado pelo Paysandu no passado, já com a Terceirona em andamento. Uma espécie de 12° jogador do técnico Márcio Fernandes, Gabriel foi peça bastante utilizada nos segundo tempos dos jogos.

Criticado por parte da torcida, o meia fez várias funções no Bicola: jogou como segundo volante, meia e até no ataque. Entre Série C e Copa Verde, Gabriel Davis disputou 20 partidas com a camisa bicolor.

Retrospecto

O Paysandu volta a campo no domingo (29), às 9h30, contra a Tuna Luso. A partida será o terceiro amistoso bicolor na temporada e o segundo após a estreia no Parazão 2023 ser adiada. No primeiro, ainda na intertemporada em Barcarena, o Bicola venceu a seleção local por 2 a 0. No último fim de semana, o Papão derrotou o São Francisco por 1 a 0, na Curuzu.

Acompanhe a cobertura completa da preparação bicolor pelo portal OLiberal.com.