Paysandu: Jovem atacante fala sobre confiança de Márcio Fernandes e influência de Ricardinho; veja

A pré-temporada é uma oportunidade para os jogadores da base crescerem. Um dos garotos que recebeu a confiança do técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, é o atacante Roger. O jogador falou sobre experiência com o treinador:

"Este ano estou tendo mais oportunidades, fruto de muito trabalho. O Márcio acreditou no profissional e me deu mais oportunidades de jogar. Ele está confiando muito mim, fala para eu entrar em campo e ir para cima, sem medo e jogar meu futebol", disse Roger.

Além do treinador, Roger contou sobre as influências de alguns nomes do elenco. O principal, de acordo com o atacantes, é o meia Ricardinho. Parceiro de Roger durante a intertemporada realizada em Barcarena, Ricardinho é quem mais aconselha o jovem:

"É um momento muito feliz da minha vida. É muito bom conviver com esses caras experientes. Fiquei até concentrado com o Ricardinho, em Barcarena, que me passou algumas instruções para melhorar nos treinamentos e me direciona em várias situações. Estou muito feliz e é seguir trabalhando", concluiu.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (29), às 9h30, no Estádio da Curuzu. O Papão encara a Tuna Luso em mais um amistoso, enquanto o Parazão 2023 não começa. Acompanhe a cobertura completa da preparação bicolor pelo portal OLiberal.com.