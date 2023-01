Proprietário da rádio que tocou hino do Remo na Curuzu se desculpa: 'Tivemos uma falha humana'

Minutos antes do amistoso entre Paysandu e São Francisco, realizado no último domingo (22), na Curuzu, a rádio que transmitia a partida colocou o hino do Clube do Remo durante o anúncio da escalação, pegando todos de surpresa. A atitude levou o clube a suspender a rádio e o proprietário se manifestou através das redes sociais, se desculpando pelo ocorrido.

Rafael Trindade, proprietário da rádio Digital Mix disse em um vídeo que o equívoco se deu por uma falha humana e pediu desculpas ao clube e aos torcedores. "Nós tivemos uma falha humana grave na partida entre Paysandu e São Francisco. Ao invés do operador soltar o hino do Papão da Curuzu, soltou o do Remo, pois no dia anterior fizemos o jogo entre Remo e Bragantino, no Baenão, e não foi feita a revisão", explica.

"Durante a agonia da transmissão, nós fizemos a troca da vinheta do clube, mas não do hino. Com isso, o Paysandu nos puniu. Não podemos mais fazer jogos na Curuzu e nem adentrar a sede social. Mais uma vez venho pedir desculpas aos torcedores e à instituição Paysandu Sport Club", finaliza Rafael Trindade, dono da rádio que cometeu o erro.

Logo após o incidente, a direção bicolor emitiu um comunicado e informou que a emissora está proibida de acessar o setor de imprensa do estádio da Curuzu e a sede social do Papão por tempo indeterminado. "O Paysandu sempre foi a favor da liberdade de expressão, mas jamais irá tolerar atos de desrespeito que manchem a imagem do clube e/ou causem constrangimento à sua imensa e apayxonada torcida", disse o clube em nota.