Rádio toca hino do Remo durante escalação do Paysandu e é proibida de entrar na Curuzu; vídeo

Um fato inusitado ocorreu durante a transmissão do amistoso entre Paysandu e São Francisco, pela Rádio Digital Mix, na manhã deste domingo (22). Enquanto a emissora divulgava a escalação bicolor, começou a ser reproduzido para os ouvintes o hino do maior rival do Papão, o Remo. O caso viralizou nas redes sociais.

Horas após o ocorrido, o Paysandu divulgou uma nota de repúdio à transmissão da Rádio Digital Mix. No comunicado, o clube informou que a emissora está proibida de acessar o setor de imprensa do estádio da Curuzu e a sede social do Papão por tempo indeterminado.

"O Paysandu sempre foi a favor da liberdade de expressão, mas jamais irá tolerar atos de desrespeito que manchem a imagem do clube e/ou causem constrangimento à sua imensa e apayxonada torcida", disse o Paysandu na nota.

O comunicado encerra dizendo que a Rádio Digital Mix tinha uma cabine fixa no setor de imprensa da Curuzu. No entanto, com a proibição de entrada da emissora no local, o espaço será destinado a outro veículo de comunicação.

Papão vence amistoso

Em um jogo movimentado, com chances para as duas equipes, o Papão bateu o São Francisco por 1 a 0. Mais uma vez o atacante Mário Sérgio foi o destaque do Paysandu e, assim como ocorreu no amistoso contra a Seleção de Barcarena na semana passada, o jogador deixou a sua marca, dessa vez de cabeça, aos três minutos do segundo tempo.

Parazão

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2023 será contra o Bragantino, na Curuzu. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido a suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).