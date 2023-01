Paysandu lança últimas camisas da coleção alusiva à participação do clube na Libertadores de 2003

Logo após a vitória sobre o São Francisco por 1 a 0, o Paysandu lançou oficialmente a nova coleção de uniformes para a temporada de 2023. A linha, chamada de "Libertadores: o Orgulho da Amazônia", relembra a histórica participação do Papão no maior torneio de clubes do continente, que faz 20 anos em 2023.

As três camisas de goleiros fazem referência aos rivais do Bicola na fase de grupos: o Sporting Cristal-PER, o Cerro Porteño-PAR e o Universidad Católica-CHI. Vale lembrar que o Papão já havia lançado os uniformes de treino, que foram inspirados no Boca Juniors, último oponente do Bicola no torneio.

Nos uniformes de goleiro 1 (Peruana), 2 (Porteña) e 3 (Chilena) estão estampadas as “batalhas travadas fora de casa”. Já nos uniformes principais da temporada, as camisas de jogo 1 (Aguerrida) e 2 (Invicta), fazem alusão à cultura marajoara.

Paysandu na Libertadores

Em 2003, o Paysandu fez uma grande campanha na fase de grupos da Libertadores: seis jogos, quatro vitórias e dois empates, totalizando 14 pontos, 70,83%, o melhor entre os brasileiros da história da Liberta. Nas oitavas de final, venceu o Boca Junior por 1 a 0 dentro da temida La Bombonera, na Argentina, e perdeu o embate de volta pelo placar de 4 a 2, no Mangueirão.