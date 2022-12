Nova camisa do Paysandu de 2023 vaza na internet; veja o uniforme

O Paysandu lançará a nova camisa da temporada 2023 amanhã (8), mas o uniforme principal, o tradicional listrado, vazou na internet. A informação que a camisa é a da temporada 2023 foi confirmada por uma fonte bicolor ao O Liberal.

A camisa número 1 do Papão, feita pela marca Lobo, acabou vazando antes do esperado e caiu na internet. A camisa possui três listras azuis na frente, com as mangas brancas e com detalhes marajoaras. Nas costas ela é toda branca, com as letras PSC no altura do pescoço.

Apenas o uniforme 1 será lançado amanhã pelo clube, o restante da coleção ficará à disposição do torcedor somente em janeiro. O valor do novo uniforme do Papão não foi repassado.

O Paysandu prepara uma coleção alusiva aos 20 anos da particpação bicolor na Copa Libertadores da América, maior competição do continente. A ideia da diretoria alviceleste é relembrar os uniformes dos adversários do Papão no torneio.