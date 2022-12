Eleições no Paysandu: acesso, finanças, CT... Veja os principais desafios do próximo presidente

O Paysandu realiza as eleições bicolores nesta quarta-feira (7), a partir das 16h, na sede social. Os sócios do clube votarão no próximo presidente. Três candidatos estão na disputa: Maurício Ettinger, Sérgio Solano e Felipe Fernandes. Independente de quem vencer, os desafios serão os mesmos para os três concorrentes. Confira agora algumas destas questões.

Acesso à Série B

Pelo quarto ano seguido, o Paysandu bateu na trave na briga pelo acesso à Série B. Seja no mata-mata ou no formato de quadrangular, o Papão não atinge o principal objetivo da temporada. Com isso, esse será o principal desafio do vencedor, recolocar o Papão na Segundona do Brasileiro.

Centro de Treinamento

No planejamento para 2023 também está o avanço nas obras do Centro de Treinamento. Nos últimos anos, dirigentes do clube já deram vários prazos para a entrega do primeiro campo, mas desde 2016 o clube não consegue manter os trabalhos no CT Raul Aguilera. Na maior parte deste período, o local teve aparência de abandono.

Finanças

Quanto mais tempo o Paysandu fica na Série C, o clube continua recebendo uma cota financeira que não o permite montar equipes melhores e segura certos investimentos, como o próprio CT. Com isso, a chapa ganhadora terá que cuidar da logística financeira, administrar dívidas e manter o teto financeiro, para evitar novos bloqueios nas contas.

50° Parazão

Com 49 títulos do Campeonato Paraense, o Paysandu chega ao Parazão 2023 com mais uma chance de conquistar o 50° título estadual. Para isso, a equipe terá que superar a concorrência do Remo, maior rival e atual campeão, além de clubes como a Tuna Luso e interioranos que buscam surpreender.

Acompanhe a cobertura completa das eleições para presidente do Paysandu pelo portal OLiberal.com.