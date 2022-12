Enquete: quem você quer que seja o próximo presidente do Paysandu?

O Paysandu saberá na quarta-feira (7) quem será o presidente do clube nos próximos dois anos. Além do mandatário, vices e secretários da Assembléia Geral, cerca de 1.300 sócios votarão para 50 vagas no Conselho Deliberativo. O resultado oficial será divulgado à partir das 21h.

Concorrem à presidência do Paysandu três chapas:

Paysandu Força Total

Presidente: Maurício Ettinger

Vices: Roger Aguilera e Fred Cabral

Aqui é Paysandu

Presidente: Felipe Fernandes

Vices: Coronel Bastos e Tito Cardoso

Acima de Tudo Paysandu

Presidente: Sérgio Solano

Vices: José Prado e Victor Cunha

Devido ao pequeno colégio eleitoral, a imensa maioria da torcida do Paysandu não poderá votar nesta quarta. Por conta disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma enquete para saber a preferência da Fiel sobre o próximo presidente.