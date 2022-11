Vandick Lima declara apoio a Ettinger; presidente garante ídolo no comando do futebol do Paysandu

Em vídeo postado nas redes sociais, o ex-jogador e ex-presidente do clube foi confirmado para dirigir o futebol do clube, pelos próximos dois anos, caso Ettinger seja reeleito no dia 7 de dezembro

Luiz Guilherme Ramos