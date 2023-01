Com gol de Mário Sérgio, Paysandu vence o São Francisco em amistoso preparatório na Curuzu; vídeo

O Paysandu realizou seu segundo teste antes da estreia no Campeonato Paraense 2023. A equipe do Papão venceu por 1 a 0 o São Francisco, na Curuzu, na manhã deste domingo. O time comandado pelo técnico Márcio Fernandes derrotou o Leão Santareno com gol do atacante Mário Sérgio.

Assista ao gol do Papão

Em um jogo movimentado, com chances para as duas equipes, o papão levou a melhor contra um adversário que estará no Campeonato Paraense deste ano. Mais uma vez o atacante Mário Sérgio foi o destaque do Paysandu e assim como ocorreu no amistoso contra a Seleção de Barcarena na semana passada, o jogador deixou a sua marca, dessa vez de cabeça, aos três minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Ricardinho.

