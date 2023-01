Vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera nega a contratação do atacante André Balada: 'É mentira'

O Paysandu ainda busca jogadores no mercado e um nome especulado é o atacante André, ex-Santos-SP, Vasco da Gama-RJ e Sport-PE. O vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, informou ao O Liberal que a vida do jogador é mentira.

Em breve contato, Roger Aguilera afirmou que não existiu contato com o jogador, que atualmente está sem clube e que não passa de especulação.

“É mentira a contratação do André. Nem cogitamos”, disse, Roger Aguilera.

Atualmente com 32 anos, André iniciou a carreira no Cabofriense-RJ, mas foi no Santos, que o jogador ganhou projeção. O atacante fez parte do quadrado mágico do time da Vila Belmiro, ao lado de Neymar, Robinho e o paraense Paulo Henrique Ganso, time que conquistou o título da Copa do Brasil em 2010, única taça do Peixe na competição nacional e que abriu porta para vários outros títulos do clube.

O carioca André ganhou o apelido de “Balada” de 214, quando defendia o Atlético-MG, já que gostava muito de sair. Em uma dessas saídas, André acabou dormindo em uma boate e sua foto viralizou, foi então que o apelido ganhou repercussão na internet e acabou “pegando”.

Além de Cabofriense-RJ, Santos, Atlético-MG, Vasco e Sport, André defendeu as camisas do Corinthians-SP, Grêmio-RS e Cuiabá-MT, clube que defendeu no Brasileirão 2022 e disputou 26 partidas e marcando quatro gols. O atleta também atuou fora do Brasil e jogou pelo Dynamo Kyiv, da Ucrânia, o Bordeaux, da França, o Sporting, de Portugal, além do Gazisehir Gaziantep, da Turquia.