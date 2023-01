Mesmo com o Parazão suspenso, FPF mantém data do Re-Pa de abertura do Novo Mangueirão

O atraso para o começo do Campeonato Paraense não deve afetar a data de reinauguração do Mangueirão. A informação foi confirmada pelo Diretor Jurídico da Federação Paraense de Futebol, André Cavalcante, em entrevista ao programa Último Lance, de oliberal.com, que foi ao ar na noite desta segunda-feira (23).

No começo do ano o Governo do Estado, responsável pela reforma do estádio, confirmou que a partida de reinauguração será o primeiro Re-Pa do Parazão 2023. O planejamento atual é de que esta partida seja disputada no dia 19 de março, pela última rodada da primeira fase.

"O que eu posso dizer é que o planejamento continua igual. Nós precisamos nos preparar para o pior, mas esperar o melhor. A gente mantém o nosso planejamento e vamos ver, quando voltar o campeonato, como nós vamos encaixar essa rodada que foi prejudicada. Mas esperamos que até 19 de março, que é a data da rodada, já esteja tudo resolvido e qualquer problema que tivermos que enfrentar agora a gente consiga solucionar até lá", argumentou Cavalcante.

O Parazão 2023 deveria ter começado no último sábado, dia 21 de janeiro, mas uma limitar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a competição na véspera da rodada de abertura. Enquanto o processo corre na Justiça, a perspectiva atual é de que o campeonato seja retomado em fevereiro - na melhor das hipóteses, no final de semana dos dias 4 e 5.