Parazão suspenso: retorno pode demorar mais que o esperado, afirma fonte; veja os motivos

Como informado pela equipe de O Liberal, o Campeonato Paraense de Futebol não deve retornar neste fim de semana - apesar dos esforços do setor jurídico -, de acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. No entanto, o prazo da volta do Parazão pode ser ainda maior.

De acordo com uma fonte interna da FPF, em contato com O Liberal, o imbróglio pode não ser resolvido com a celeridade que a entidade espera. Além disso, o julgamento do processo aberto pelo Paragominas pode ter uma resolução até a primeira quinzena de fevereiro.

A expectativa da FPF é que o Parazão possa retornar no fim de semana dos dias 4 e 5 de fevereiro. Porém, com essa nova informação, fica a possibilidade que o estadual fique na condição de suspenso até praticamente a metade do próximo mês.

Por que a demora?

Uma das razões para a extensão do prazo de retomada seria o fato do acórdão do julgamento que determinou o rebaixamento do Paragominas à Segunda Divisão do Campeonato Paraense ter sido publicado na tarde desta segunda-feira (23) pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). As questões burocráticas do julgamento podem ser um empecilho para o retorno do estadual no tempo esperado.

Após notificados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), todos os clubes deverão encaminhar ao presidente do STJD, Otávio Noronha, cujo o prazo dos clubes para enviar esse recebimento ao Supremo pode demorar. Vale lembrar, não há um prazo estabelecido para os clubes enviarem esse Acórdão enviado pelo TJD.

Com a publicação do acórdão confirmada, resta às outras partes envolvidas solicitarem a revogação da liminar ao STJD. Se o órgão acatar o pedido, o Parazão poderá ser retomado imediatamente. Caso contrário, a espera se estenderá.

Departamento jurídico

Convidado do programa Último Lance de O Liberal, o diretor jurídico da FPF, André Cavalcante, falou sobre o tema. Apesar de Gluck Paul ter descartado a chance do Parazão começar já neste fim de semana, André ressaltou que o departamento ainda luta para que o estadual volte ainda neste fim de semana.

"Desde sexta-feira estamos trabalhando nesta situação. A gente espera que, ao longo desta semana, já tenhamos um posicionamento, que seja a volta do Campeonato Paraense", revelou o diretor.