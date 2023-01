Secretário adjunto diz que Mangueirão terá dois eventos-testes antes do Re-Pa; saiba datas

O Mangueirão terá dois eventos-testes antes da abertura oficial do estádio, marcada para o dia 19 de março. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta quarta-feira (18), pelo secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Arnaldo Dopazo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com o secretário, os eventos-testes serão pensados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Dopazo disse que ainda não sabe quais serão os acontecimentos (shows, jogos festivos, partidas oficiais...), mas adiantou que eles deve ser realizados nos dias 2 e 11 de março.

"Estamos com o cronograma fechado para entregar no dia 19 de março, no Re-Pa. Apesar disso, teremos dois eventos-testes, um dia 2 de março e outro dia 11. A natureza dos eventos está na gerência da Seel. Como é a secretaria que vai administrar o estádio, ela precisa ver esses pontos críticos a serem analisados", disse Arnaldo Dopazo.

VEJA MAIS

No entanto, segundo fontes do Núcleo de Esporte de O Liberal ligadas à obra no Olímpico do Pará, um dos eventos-testes seria uma partida amistosa, envolvendo os operários que trabalharam na construção. Essa alternativa teria sido proposta à Seel, que avalia a possibilidade.

Obras no Mangueirão

O Mangueirão entrou em reforma em fevereiro de 2021 e, segundo o Governo do Estado, está com quase 100% das obras concluídas. A nova estrutura do estádio está de acordo com os padrões da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira (CBF).

Depois de mais de dois anos em reformas, a estrutura está em fase final de acabamento. O "novo Mangueirão" terá novos banheiros, camarotes, estacionamentos e capacidade de público ampliada.