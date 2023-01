Reinauguração do estádio Mangueirão já tem data com o clássico Re-Pa; confira

O Mangueirão já tem data para abrir as portas: será no dia 19 de março, em um clássico Re-Pa. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (6) pelo governador do Pará, Helder Barbalho, durante o evento de lançamento do Campeonato Paraense de 2023.

"O Mangueirao estará pronto, sendo a maior é melhor arena do Norte do Brasil e da Amazônia, permitindo que os clubes e torcedores tenham estádio moderno e que todos estejam em local adequado para a grandeza do futebol paraense", disse Helder Barbalho.

O clássico Re-Pa que vai reinaugurar o estádio Mangueirão será válido pela sexta rodada do Parazão 2023. A partida, inicialmente, seria disputada no final do mês de fevereiro. No entanto, uma cooperação entre Governo do Pará e Federação Paraense de Futebol (FPF) fez com que a partida fosse realocada para março.

Essa mudança de datas já era prevista pela FPF. Em entrevista ao Núcleo de Esporte de O Liberal em novembro do ano passado, o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, disse que a tabela do torneio poderia ser ajustada para que as torcidas de Remo e Paysandu possam reinaugurar o Colosso do Benguí.

"Na hora de elaborarmos a tabela, haverá uma inteligência da Federação para que o Re-Pa ocorra no Mangueirão, para prestigiar a inauguração do estádio. Ainda não temos uma resposta oficial do Governo do Pará sobre a data de inauguração, mas trabalhamos com uma margem de segurança", disse Gluck Paul à epoca.

Mangueirão

O Mangueirão entrou em reforma em fevereiro de 2021 e segundo o Governo do Estado, está com quase 100% das obras concluídas. A nova estrutura do estádio está de acordo com os padrões da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira (CBF).