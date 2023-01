Pelé é homenageado no telão do Estádio do Mangueirão, em Belém

A morte de Pelé, na última quinta-feira (29), continua rendendo homenagens, inclusive no Pará. O placar eletrônico do Estádio do Mangueirão, em Belém, ganhou cores e a assinatura do Rei do Futebol. A imagem de Pelé ficará no telão o até o sepultamento, marcado para terça-feira (3), em Santos (SP).

"Pelé foi e sempre será o Rei do Futebol. Esta é uma homenagem do Governo do Estado para lembrarmos de sua trajetória no mundo esportivo e que seu legado nunca será esquecido. Em meio a tristeza, fica a admiração e o respeito pelo atleta do século”, destacou o secretário adjunto da Seel Vitor Borges.

Vale lembrar, no mesmo dia do falecimento de Pelé, o governo do Pará decretou luto oficial de três dias em todo o Estado pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento. Para os atletas do esporte paraense a manifestação de carinho a Pelé lembra os feitos do camisa 10 no futebol.

"É uma justíssima homenagem do Estado aquele que foi e sempre será um ícone do futebol mundial, o maior de todos, camarada que parou uma guerra. Faleceu o Edson, mas ficou eternamente o Pelé, jogador que transcende todos os esportes", reforçou Mesquita, ídolo do Remo e que teve passagens pelo Paysandu e Tuna.

"A homenagem é mais do que justa ao maior atleta de todos os tempos", complementou Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF).