Quanto Pelé ganhava como jogador? Veja a comparação com os salários atuais

Assim como as homenagens, as curiosidades sobre Pelé, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, começaram a pintar. Com os altos salários dos craques da atualidade, uma dúvida que muitos têm é quanto o Rei do Futebol recebia, enquanto ainda era jogador.

Ao longo da carreira, Pelé vestiu a camisa de apenas dois clubes: o Santos (entre 1956 e 1974) e o New York Cosmos-EUA (de 1975 a 1977). Em 1961, jornais da época apontaram que o craque recebia Cr$ 2 milhões, que corresponde a R$ 70 mil em valores atuais, de acordo com economistas. No entanto, o salário de Pelé sofria variações e poderia chegar até aos R$ 100 mil.

Já no NY Cosmos, foi divulgado que Pelé recebia US$ 2,5 milhões por ano. Atualizando estes valores pela inflação estadunidense, o salário naquele período equivaleria a US$ 10,9 milhões ou R$ 25,5 milhões pelo câmbio atual.

Segundo um estudo da revista Forbes, em conjunto com analistas financeiros, caso Pelé jogasse hoje na Europa, receberia em torno de 223 milhões de dólares por ano – ou aproximadamente R$ 1,2 bilhão. A multa rescisória de um jogador assim ficaria em torno de 300 milhões de dólares. Pelé estaria na liderança dos jogadores mais bem pagos de hoje.

