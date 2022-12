Pelé morreu: Saiba detalhes do velório e sepultamento do Rei do Futebol

O velório de Pelé está marcado para a próxima segunda-feira (2), a partir das 10h, na Vila Belmiro, estádio Santos, clube do coração do Rei do Futebol. Aliás, segundo a própria família, o local para a despedida foi um pedido do próprio Pelé. O ídolo do futebol faleceu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, vítima de câncer de cólon.

Rito funerário

Segundo a família, o corpo de Pelé ficará no Hospital Albert Einstein - onde o ex-jogador esteve internado desde o final de novembro - até a madrugada de segunda-feira (2) e irá para Santos. A justificativa para o tempo mais longo para o funeral é que os familiares precisam de tempo para se preparar.

De acordo com o Santos, o caixão ficará posicionado no centro do gramado e a cerimônia durará até às 10h de terça-feira (3). O velório será aberto ao público.

No mesmo dia, ocorrerá um cortejo pelas ruas de Santos e passará pelo Canal 6, por onde a mãe de Pelé mora e seguirá para o Memorial Necrópole Ecumênica, onde será o sepultamento. Esta cerimônia será reservada aos familiares.

Morte do Rei

Internado desde 29 de novembro, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino. Pelé recebeu tratamento paliativo para aliviar a dor e a falta de ar, mas não resistiu.