Pelé morreu: Maior campeão, mais jovem finalista... Veja os recordes do Rei em Copas do Mundo

Um dos maiores fatores para que Pelé se consolidasse como lenda foi a relação do ex-jogador com a Copa do Mundo. Após a morte do Rei do Futebol nesta quinta-feira (29), a FIFA publicou homenagens em seu site oficial e relembrou recordes do ídolo brasileiro.

Vale lembrar, o primeiro mundial da carreira de Pelé foi em 1958, na Suécia, e com o jogador fazendo a diferença, o Brasil conquistou a primeira das cinco Copas que a Seleção ganhou.

Veja agora uma lista dos principais feitos de Pelé em Copas do Mundo