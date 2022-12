Pelé fez primeiro! Veja comparação de lances históricos imortalizados antes pelo Rei; vídeo

Com a morte de Pelé, as mais diversas homenagens ao Rei do Futebol surgem. Por exemplo, nas redes sociais, um vídeo com lances históricos do futebol mostra que quase tudo o que craques do presente e de um passado não tão distante terem feito algo, Pelé já havia imortalizado antes.

As imagens mostram jogadas de Messi, Ronaldo, Romário, Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e vários outros nomes lendários da história do futebol. E logo em seguida, lances parecidos feitos pelo Rei do Futebol, em outra era do esporte.