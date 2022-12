Pelé morreu: Família pedirá aposentadoria da camisa 10 do Santos, clube que revelou Rei do Futebol

Ícone do futebol, a camisa 10 do Santos pode ser aposentada em breve. De acordo com o jornalista Guilherme Pereira, do GE de São Paulo, a família de Pelé, morto nesta quinta-feira (29), vai pedir que o número não seja mais usado por nenhum outro jogador do Peixe.

O pedido será oficializado logo mais ao Santos. O clube deverá analisar o tema antes de tomar uma decisão. De acordo com o jornalista, há pessoas de dentro do clube que considerem a camisa 10 uma marca importante do Alvinegro Praiano.

Pelé vestiu a camisa 10 alvinegra entre os anos de 1956 a 1974. Atualmente, a camisa 10 do Santos está com o venezuelano Yeferson Soltedo.