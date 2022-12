Pelé morreu: veja quem são os sete filhos do Rei do Futebol

Enquanto esteve internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé esteve acompanhado de vários familiares, entre eles cinco filhos. No entanto, o Rei do Futebol teve sete descendentes, seja em relações conjugais ou extraconjugais.

O primeiro casamento de Pelé, que durou de 1966 a 1978, foi com Rosemari de Reis. Nesse período, eles tiveram três filhos: Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. De 1994 a 2008, o Rei foi casado com Assíria Seixas Lemos, com quem teve Joshua e Celeste.

Já fora do casamento, Pelé foi pai de Sandra Regina Machado, fruto de uma traição do Rei à Rosemeri com uma empregada doméstica. Ela morreu em 2006, vítima de câncer, e o Rei nunca quis reconhecê-la.

A outra filha é Flávia Kurtz, igualmente fruto de um caso extraconjugal à época da relação com Rosemeri, com a jornalista Lenita Kurtz. Flávia foi reconhecida pelo Rei e conseguiu construir uma relação com ele.