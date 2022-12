Jogo de Pelé contra o Paysandu rendeu construção de arquibancadas na Curuzu; relembre

O maior jogador de futebol de todos os tempos morreu na tarde desta quinta-feira (29), em São Paulo. Mesmo tendo construído carreira no Santos e no futebol dos Estados Unidos, Pelé também marcou a história do futebol paraense em algumas oportunidades. Em uma delas, em 1968, o Peixe enfrentou o Paysandu, no estádio da Curuzu, em um amistoso que parou a cidade.

Depois dos dois títulos da Copa do Mundo (58 e 62), Pelé se tornou uma estrela mundial. Seja pelos gols ou pelos dribles, o jovem jogador, já chamado de Rei, mobilizava milhares de pessoas por onde ia. Em Belém a história não foi diferente. Ele já havia vindo a capital do Pará para enfrentar o Remo, em 1965, no Baenão, mas conheceu a Curuzu apenas em 1968.

Na época, o estádio tinha uma capacidade aproximada de 20 mil pessoas. No entanto, o "fator Pelé" fez com que a procura de ingressos fosse muito maior do que o esperado. Por conta disso, Antônio Couceiro, ex-presidente bicolor e historiador do clube, disse que precisou encontrar uma alternativa para receber o Rei.

Em conversa rápida com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Couceiro disse que precisou construir às pressas arquibancadas provisórias para que mais pessoas pudessem assistir o Santos e Pelé.

"Eu mandei construir uma arquibancada nova pra esse jogo. Era muita gente e não tinha mais onde colocar na Curuzu. Precisamos fazer uma estrutura nova", disse Couceiro.

Majestade

Curuzu foi palco da partida entre Paysandu e Santos, em 1968 (Arquivo/O Liberal)

Para receber Pelé, o Paysandu também mudou a logística de concentração para a partida. Acostumado a jogar nos maiores palcos do futebol mundial, Pelé teve à disposição todas as instalações originalmente destinadas aos donos da casa. As mudanças também foram planejadas por Antônio Couceiro.

"Pra esse jogo, eu liberei a concentração do Paysandu para o Santos. No dia da partida, eles também ficaram com o nosso vestiário e ficamos com os vestiários reservas", falou.

Partida

Valente, o Paysandu até chegou a sair na frente do Santos. No entanto, o Bicola experimentou um pouco da genialidade do Rei. O craque marcou dois gols e o Peixe saiu vencedor por 3 a 1 na partida amistosa.

Esta foi a única vez que Pelé enfrentou o Paysandu. Ambas as equipes voltaram a se encontrar somente em 1977, ano de aposentadoria do Rei dos gramados. Na época, ele atuava pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.