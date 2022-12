Pelé morreu: Nas redes sociais, Santos se manifesta após morte do Rei do Futebol

O Santos, time que revelou Pelé para o mundo, se manifestou nesta quinta-feira (29) pela morte do tricampeão mundial. O clube postou nas redes sociais o desenho de uma coroa, com a palavra "eterno".

VEJA MAIS

Em seguida, o clube emitiu uma nota pela morte do maior jogador da história do futebol. O Peixe decretou luto oficial de sete dias e a bandeira foi hasteada a meio mastro, de acordo com o pronunciamento.

"O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o homem que levou o nome do Alvinegro Praiano para o mundo, nosso maior ídolo, que eternizou a camisa 10 e a transformou em obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé", diz trecho da nota publicada pelo clube, em seu site oficial.

Tricampeão mundial pela Seleção Brasileira, Pelé tem sua carreira totalmente ligada ao Santos, time pelo qual fez 1.091 gols em 1.116 jogos. Foram 26 títulos pelo Peixe, incluindo dois Mundiais, duas Libertadores e seis Campeonatos Brasileiros.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro, estádio do Santos, nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos, litoral de São Paulo.

Mudança no escudo

O Santos divulgou também que adicionará ao escudo do time uma coroa em homenagem a Pelé. A honraria está posicionada acima do distintivo, entre as duas estrelas referentes aos títulos mundiais de 1962 e 1963.