Santos apresenta homenagem ao Rei Pelé em treino para a Copa São Paulo; veja

Às vésperas da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos segue preparação para o confronto de estreia, no próximo dia 4 de janeiro. Os meninos da Vila estão no grupo 26 da competição e encaram o São Raimundo-RR no primeiro desafio.

Para tanto, a diretoria do clube promoveu esta semana um media day, onde jornalistas e a imprensa esportiva em geral podem acompanhar o trabalho e interagir com os atletas e comissão técnica.

Uma das novidades apresentadas durante o evento foi o novo escudo do clube, que apresenta agora uma coroa, simbolizando o "reinado" de Pelé no futebol. Considerado o maior jogador de todos os tempos, Pelé é cria do Santos e totalmente identificado com o clube paulista, por onde conquistou dois títulos do Mundial Interclubes, que agora fazem companhia à coroa do rei, bordada em tons dourados, centralizada na parte superior do escudo.