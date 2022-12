Edinho, filho de Pelé, chega ao hospital para passar o Natal com o pai e familiares

Há alguns dias que já existia a expectativa de Edinho, filho de Pelé, passar um tempo ao lado do pai, que está internado em hospital em São Paulo, em luta contra o câncer. A família esperava que o ex-jogador fosse passar o Natal em casa, mas em decorrência de complicações no tratamento, os médicos não deram alta. Mas na tarde deste sábado (24), o filho de Pelé chegou ao hospital Albert Einsten.

Desde o primeiro dia de internação, o rei do futebol está sendo acompanhado pela filha, Kely Nascimento. Neste sábado (24), ela publicou nas redes sociais uma foto ao lado do irmão e das sobrinhas Sophia e Stephany.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Desde lá, as visitas ao hospital para acompanhamento da doença se tornaram frequentes. No final de novembro, além da avaliação oncológica, ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória.