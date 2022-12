Filho de Pelé publica homenagem ao pai nas redes sociais e se declara: 'meu lindo'

Edinho foi mais um dos filhos de Pelé a demonstrar carinho pelo pai nas redes sociais. Atual treinador do Londrina, o ex-goleiro lamentou a distância do Rei do Futebol, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A homenagem foi divulgada nas redes sociais.

Pelé trata um câncer e passa por sessões de quimioterapia. No último dia 21, o hospital informou por meio de boletim que o ex-jogador apresentou uma "progressão da doença oncológica", ou seja, uma piora no estado de saúde.

Por enquanto, a família de Pelé não revelou novidades sobre o quadro de saúde dele. A última declaração da filha dele, Kely Nascimento, disse que o pai vai permanecer no hospital durante o Natal e a família estará ao lado dele.

De acordo com o tweet feito pelo jornalista Fernando Mitre, um porta-voz do hospital Albert Einstein acaba de confirmar que não haverá boletim médico por enquanto. E disse aos jornalistas: “Pelé está vivo”.