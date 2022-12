Doença avança e Pelé passará natal internado; veja o novo boletim médico

O novo boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, apontou que a doença de Pelé avançou. Por isso, o rei do futebol passará o Natal internado. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está internado desde o fim do mês de novembro para tratamento do câncer no cólon.

No boletim anterior, o hospital havia informado que Pelé continuava internado, mas tinha apresentado uma melhora de um quadro de infecção respiratória.

Veja o boletim médico de Pelé

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica."