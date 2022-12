Pelé parabeniza Argentina pelo título da Copa do Mundo e cita Maradona: ‘está sorrindo agora’

A vitória da Argentina diante da França nos pênaltis, deu à Argentina, o tricampeonato mundial de futebol. Pelé, que é considerado o “Rei do futebol”, fez questão de parabenizar os vizinhos sul-americanos, além de citar Mbappé e o argentino Diego Armando Maradona.

Pelé está internado em um hospital particular em São Paulo (SP), se recuperando de um câncer e uma infecção respiratória. O ex-jogador publicou uma foto dos campeões da Copa do Mundo do Catar e fez questão de relembrar Diego Armando Maradona, que faleceu em 2020.

“Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. @leomessi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Meu querido amigo, Mbappé, marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte. E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar. Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora”. Escreveu.

Pelé conquistou três Copas do Mundo na carreira, a primeira em 1958, o bicampeonato em 1962 e o tri em 1970.