Copa do Mundo 2022: Brasileiros comemoram título da Argentina em festival de heavy metal; vídeo

A eterna rivalidade entre Brasil x Argentina no futebol, ganhou um capítulo neste domingo (18), no festival de heavy metal Knotfest Brasil, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). Vários brasileiros comemoraram o título da Argentina diante da França, na Copa do Mundo do Catar.

ASSISTA

Em vídeo publicado nas redes sociais, vários torcedores vibraram com a última cobrança da Argentina, que foi convertida pelo jogador Montiel, fechando a disputas de pênaltis em 4 x 2 para a seleção sul-americana. Após o gol, muitos torcedores brasileiros comemoraram bastante o tricampeonato argentino, que não era conquistado desde 1986.

VEJA MAIS