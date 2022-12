Supremacia da Argentina na premiação dos melhores da Copa do Mundo; Messi e Mbappé são premiados

A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim, com a Argentina voltando a levantar a taça depois de 36 anos. Os vizinhos conquistaram o tricampeonato Mundial e lideraram as premiações individuais da competição em 2022.

A supremacia argentina foi gigantesca na Copa do Mundo, apenas uma premiação não ficou com os nossos vizinhos. Destaque para Messi, que foi eleito o melhor jogador do Mundial aos 35 anos, em sua última Copa da carreira.

Messi balançou as redes sete vezes na Copa do Mundo, além de ter contabilizado três assistências. O argentino foi vice-artilheiro da competição, ficando atrás apenas de Mbappé, da França e companheiro de time no PSG (FRA), que marcou oito vezes.

Veja a lista dos jogadores premiados

Chuteira de ouro – Premiação dada ao artilheiro da Copa do Mundo foi do francês Mbappé

Bola de ouro – O melhor jogador do Mundial foi o Lionel Messi

Luva de ouro – O melhor goleiro da Copa do Mundo foi o argentino Emiliano Martínez

Melhor jogador jovem – A revelação do Mundial do Catar ficou com Enzo Fernández, da Argentina