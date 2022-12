Manoel Maria e Pelé: dos gramados para a vida, em meio século de parceria e amizade; veja mais

Nascido na provinciana Belém dos anos 40, em uma família de tradicional envolvimento com o futebol, o ex-ponta direita Manoel Maria foi o primeiro paraense a fazer história no futebol. Sua trajetória aparentemente curta, em torno de 15 anos entre o início na base e o profissional, foi o suficiente para levá-lo do ostracismo ao maior time daquela época, o Santos, onde fez uma amizade verdadeira com o maior jogador de futebol de todos os tempos: o rei Pelé.

Antes do desembarque na Vila Belmiro, o jovem Manoel Maria deu os primeiros passos no futebol na extinta União Esportiva, onde permaneceu entre 1963 e 1965. De lá, tentou ingressar no Clube do Remo, mas a falta de valorização da base o fez sair de Belém e ir para Santarém, onde o pai e um dos fundadores do São Raimundo residia. Ali mesmo o atleta se destacou, passando rapidamente para a seleção municipal. O destaque acabou trazendo Manoel de volta à Belém, para vestir a camisa da Tuna Luso. Em 1967 estreou na Águia Guerreira e não tardou para o talento ser reconhecido, ao ser convocado para a seleção brasileira olímpica.

SAIBA MAIS



Foi aí que a carreira mudou. O técnico da seleção brasileira era Antoninho Fernandes, que também treinava o Santos e intermediou a ida do ponta para a Vila Belmiro. Em 1968 iniciava sua passagem pelo peixe e a amizade com um já mais que consagrado Pelé. Juntos, conquistaram a Taça Roberto Gomes Pedrosa daquele ano e inúmeros títulos, além de excursão por todo o mundo, até 1973, quando deixou o Santos. Um ano depois, Pelé também saiu do Santos e assinou com o New York Cosmos. Com a amizade consolidada, não demorou para que Manoel Maria também seguisse o caminho e os dois se reencontraram nos Estados Unidos.

Manoel Maria (primeiro agachado à esquerda) e Pelé, na partida onde o Rei marcou o milésimo gol, em 1969, no Maracanã. (Divulgação) Manoel Maria (primeiro agachado à esquerda) e Pelé, na partida onde o Rei marcou o milésimo gol, em 1969, no Maracanã. (Divulgação)

Até hoje, os dois ex-jogadores nutrem uma amizade regada a muito carinho e respeito, que ultrapassou as barreiras do futebol e alcançou a intimidade. "Todas as vezes que vinha para São Paulo, eu trazia o peixe filhote, que o Pelé gosta muito. E ele gosta das coisas do Pará. Tem o pessoal do Clube dos 15, o Wanderley, o neném, o Fábio Gilson, Joaquim,. Picolé. Este última cansou de mandar sorvete de cupuaçu, taperebá, bacuri, açaí. Ele gosta muito e mantém um laço forte de amizade com essas pessoas de Castanhal, Belém. Me dá muita alegria manter essa amizade com os meus amigos", conta Manoel.

Manoel conta, em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, que tem mantido contato com o amigo, apesar da saúde fragilizada. "Quinta-feira eu estive visitando meu irmão Pelé. Ele não está bem, mas não é como a imprensa e as pessoas estão dizendo. Ele está tomando uma medicação, tem uma reação boa. Eu o encontrei muito bem. Ele me reconheceu, mas não pode ficar falando muito. Apertei a mão dele, passei energias boas", disse.

Pelé e o amigo de Castanhal Wanderley Melo. (Divulgação) Pelé e o amigo de Castanhal Wanderley Melo. (Divulgação)

Embora ainda precise de muita atenção, o amigo confia na recuperação de Pelé e espera, em breve, retomar a amizade que dura mais de 50 anos. "Tenho certeza que aos poucos ele vai melhorar. Essa doença é terrível, todos nós sabemos disso, mas espero que Deus prolongue a vida dele, que possa gozar da sua amizade, o seu carinho e seu amor. A gente pede a Deus que ele não sofra e nos poupe de uma notícia triste. que a gente passe esse ano com ele.