Ídolo do Santos, paraense Manoel Maria assina contrato e faz parte de projeto do Peixe

O Santos renovou nesta sexta-feira (23) o contrato com os “ídolos eternos”, entre eles o paraense Manoel Maria. Além do nortista, os ex-jogadores Abel, Edu, Dorval, Mengálvio, Clodoaldo e Pepe fazem parte do acordo.

Clodoaldo e Manoel Maria não faziam parte do contrato e Manoel Maria comemorou bastante o convite.

“Estou feliz demais. A gente não consegue se afastar do Santos nunca, pois está no nossos peito, Mas com essa iniciativa, nós nos sentimos mais atuantes no clube e é isso que nós queremos. Fazer eventos, estar ao lado da torcida, acompanhar os jogos. Feliz demais por essa oportunidade que me deram”, disse.

O projeto “ídolos eternos” é faz com que os ex-atletas fiquem mais próximos da torcida, imprensa, participando de festas e ações com os sócios-torcedores, além de eventos como inaugurações de embaixadas pelo país.