Filha de Pelé posta nova foto com irmãos no hospital e declara: 'mais uma noite juntinhos com ele'

A filha de Pelé, Kelly Nascimento, atualizou seus seguidores sobre sua noite de Natal em uma foto com os irmãos reunidos no sofá do quarto do Albert Einstein, hospital que o Rei do futebol está internado. Na legenda, a primogênita aproveitou para agradecer a equipe médica da unidade de saúde e destacou que reconhece seus privilégios.

VEJA MAIS

No post, publicado na noite de domingo (25), Kelly aparece ao lado de Edinho, Celeste, Joshua, Flávia e Gemima, e pontua os privilégios que a família tem em ter o pai sob os cuidados dos profissionais do hospital. "Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando o natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar num hospital como @hosp_einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos. Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio", disse ela na legenda.

"Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal. Muita saúde, muito amor, muita alegria, muitas gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês. Mais uma noite juntinhos com ele", completou. Veja a foto:

Tratamento de Pelé

Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 29 de novembro para tratar uma infecção respiratória e fazer uma reavaliação da terapia quimioterápica para o câncer de cólon. No último boletim médico, divulgado na quarta-feira (21), os médicos informaram que o quadro do Rei do Futebol teve uma piora, que requer maiores cuidados relacionados às disfunções renais e cardíacas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)