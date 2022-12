Pelé morreu? Vídeo mostra Rei do Futebol em cama de hospital supostamente se despedindo por telefone

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, a saúde de Pelé continua em estado crítico. Neste sábado (24), um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o Rei do Futebol na cama do hospital, junto com algumas pessoas, falando por uma chamada de vídeo. No diálogo, parecia que o ex-atleta estava se despedindo de amigos e familiares. Em determinada parte da ligação, é possível ouvir a pessoa que está falando com Pelé que ele irá encontrar "o pai e a Bia" e que é para dar "um abração neles". O pai do Rei, o também jogador de futebol Dondinho, faleceu em 1996.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein informou que o quadro de saúde de Pelé havia piorado. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

No entanto, os boletins pararam de ser divulgados diariamente e essa ausência preocupou os fãs do maior jogador de todos os tempos.

Somado a isso, houve uma movimentação incomum na Vila Belmiro, estádio do Santos, o que também aumentou as suposições de que algo poderia ter acontecido ao Rei Pelé.

Porém, na última sexta-feira (23), pouco tempo depois de rumores levantarem a hipótese da morte de Pelé, a filha do ex-jogador, Kely Nascimento, publicou uma foto no Instagram tranquilizando os fãs. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu ela, seguida de uma foto abraçada ao Rei do Futebol.