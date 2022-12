Pelé morreu? Movimentação na Vila Belmiro preocupa fãs de ex-jogador, diz jornalista

Uma movimentação fora do comum no Estádio Urbano Caldeira, que é conhecido como Vila Belmiro, no litoral de São Paulo, nesta sexta-feira (23), deixou admiradores do ex-jogador de futebol Pelé preocupados. O local é conhecido como a casa do time do Santos e está movimentado. Os moradores da região perceberam que estruturas estão sendo levadas para o local. As informações são do site Caras.

Segundo o site, o jornalista Diego Torbes chegou a declarar no Twitter que estruturas de ferro foram levadas para o local. “Movimentação estranha na Vila Belmiro, estádio do Santos, neste momento”, escreveu ele.

Por enquanto, a família de Pelé não revelou novidades sobre o quadro de saúde dele. A última declaração da filha dele, Kely Nascimento, disse que o pai vai permanecer no hospital durante o Natal e a família estará ao lado dele.

De acordo com o tweet feito pelo jornalista Fernando Mitre, um porta-voz do hospital Albert Einstein acaba de confirmar que não haverá boletim médico por enquanto. E disse aos jornalistas: “Pelé está vivo”.

Na quarta-feira (21), o hospital divulgou um boletim médico informando uma piora no câncer dele. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", informaram.