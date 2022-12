Depois de conquistar a Copa do Mundo, é justo comparar Lionel Messi e Pelé? Veja alguns números

Ao encerrar a Copa do Mundo com o histórico tricampeonato, a seleção da Argentina entrou para a história não somente pela grandiosidade embutida na taça, mas também pelos seus personagens desta edição. O principal deles, Lionel Messi, deixou a Copa para entrar na história, ocupando os espaços mais elevados no olimpo do futebol.

O tricampeonato da Argentina marca uma era, onde o principal nome é Lionel Messi. Não apenas pelo futebol, mas também, e, principalmente, pelos números conquistados. Não à toa, hoje a principal comparação entre astros da bola, hoje em dia, recai sobre ele e Pelé.

Isso mesmo. O Rei do Futebol entrou em rota de colisão com os números do argentino. Embora o brasileiro tenha um histórico bastante expressivo e quase inalcançável, é fato que Messi fez algumas feridas e já figura entre os maiores de todos os tempos, desbancando, inclusive, o rei em número de gols em Copas do Mundo.

SAIBA MAIS



Com os dois gols marcados na final, Messi chegou a 13, superando em Pelé em um gol, mas ainda é o quinto na lista, que tem no topo Miroslav Klose (Alemanha), com 16, seguido por Ronaldo "Fenômeno", com 15; o alemão Gerd Muller, com 14, além do o francês Just Fontaine, também com 13 gols. Messi precisou disputar 26 partidas para chegar no número, enquanto Pelé foi mais acelerado e ao final de 14 partidas já havia marcado 12 gols em quatro edições de Copas do Mundo.

No total geral, os números apontam que Pelé possui algo em torno de 1282 gols em 1363 jogos. No entanto, essa contagem não é da Fifa e a entidade máxima só considera os gols marcados em campeonatos oficiais, ou seja, desconsidera jogos festivos, amistosos e outros do tipo. Nesta contagem, Pelé teria apenas 767 gols e o quarto lugar na artilharia histórica do esporte, atrás de Romário que também não marcou mil gols de acordo com a FIFA, mas 772.

Lionel Messi, por sua vez, anotou 793 gols em 1003 partidas, com uma média de 0,79 gols por jogo. Neste quesito, a grande disputa do argentino é contra o Português Cristiano Ronaldo, que tem 819 gols em 1147, mas com uma média inferior de 0,71 gols por partida.

Títulos de Pelé

Oficialmente, Pelé conquistou 30 taças: 27 delas por clubes e três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Ao todo foram 10 campeonatos paulistas, duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes, uma NASL, quatro torneios Rio-São Paulo, seis Brasileiros (cinco Taça Brasil e um torneio Roberto Gomes Pedrosa), uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial.

Além desses torneios, Pelé acumula outros sete, que hoje em dia não possuem relevância histórica, mas na época eram importantes. Constam entre elas duas Copas Roca, uma Taça Atlântico, três Copas Oswaldo Cruz e uma Taça Bernardo O’Higgins. Todas pela Seleção. Com isso, o Rei tem 37 títulos na carreira, mas acabou superado pelo argentino.

Títulos de Messi

Aos 35 anos, Lionel Messi é um vencedor no esporte e pode ser considerado o segundo maior campeão do futebol, perdendo em títulos apenas para o seu ex-companheiro de Barcelona, Daniel Alves. Ao todo, o argentino soma 42 títulos, contra 43 do Brasileiro. Os números dele surpreendem também pela grandiosidade e relevância das conquistas.

Pelo Barcelona, foram 10 títulos da La Liga, sete Copas del Rey, oito Supercopas da Espanha, quatro Champions League, três Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clube. No PSG, seu atual clube, ele ganhou uma Ligue 1 e uma Supercopa da França; Na outra frente de atuação, a Seleção da Argentina, Messi conquistou um Mundial sub-20, uma Olimpíadas, uma Finalíssima, uma Copa América e uma Copa do Mundo.