Família de Pelé passa a noite de Natal no hospital com o Rei do Futebol

Kely Nascimento, filha de Pelé, postou uma foto de toda a família do Rei do Futebol, na noite de Natal, no quarto do Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 29 de novembro.

Na legenda, Kely agradeceu o carinho de todos e disse que, esse ano, a família está vivendo a essência do Natal. "Gratidão, amor, união, família", escreveu. Confira a publicação.

Diagnóstico

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Desde lá, as visitas ao hospital para acompanhamento da doença se tornaram frequentes. No final de novembro, além da avaliação oncológica, ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

No último dia 21, a equipe médica que acompanha o Rei informou, por meio de boletim, que o ex-jogador apresentou piora no seu estado de saúde. Até então, a expectativa era que Pelé passasse o Natal em casa, o que não foi possível. A partir disso, toda a família de Pelé passou a se reunir no Hospital. Familiares como o filho Edinho, que não estavam em São Paulo, viajaram para a cidade para ficar ao lado do craque.

De acordo com os médicos, o câncer de cólon do Rei do Futebol tem causado disfunções nos rins e no coração.