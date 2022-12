Pelé morreu? Filha do Rei do futebol publica foto e tranquiliza fãs: 'Seguimos aqui'

Pouco tempo depois de rumores levantarem a hipótese da morte de Pelé, na noite desta sexta-feira (23), a filha do ex-jogador, Kely Nascimento, publicou uma foto no Instagram tranquilizando os fãs. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu ela, seguida de uma foto abraçada ao Rei do Futebol.

O astro segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nos dois últimos dois dias, a ausência de boletins médicos preocupou os fãs do maior jogador de todos os tempos.

Somado a isso, uma movimentação incomum na Vila Belmiro, conhecida como a casa do clube Santos, também aumentou as suposições de que algo poderia ter acontecido ao Rei Pelé.

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein informou que o quadro de saúde de Pelé havia piorado. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.