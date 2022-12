Pelé morreu: Rei do futebol morre aos 82 anos; causa da morte foi câncer no intestino

Pelé morreu, nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Edson Arantes do Nascimento passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino.

Pelé recebeu tratamento paliativo para aliviar a dor e a falta de ar. Ele foi hospitalizado após apresentar anasarca (inchaço generalizado), síndrome edemigêmica (edema generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada.

Onde Pelé nasceu

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Ele era filho do jogador João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes. Pelé era mais velho de dois irmãos.

Veja onde fica a cidade de Três Corações:

Seguindo os passos do pai e em algumas oportunidades relatou que aprendeu com Dondinho a respeitar seus rivais. "Eu aprendi desde cedo, com meu pai Dondinho, que o futebol deveria ser um instrumento para o bem. Uma vez ele me viu driblando um oponente mais fraco e falou que eu devia respeitar meus rivais sempre. Eu levei isso para a vida, usando meu talento para promover amor e paz", disse Pelé em uma publicação no Twitter em outubro de 2020.

Dondinho (d) foi jogador de futebol e maior incentivador do filho Pelé (e) no esporte (Arquivo pessoal)

Vida antes do futebol

Com somente quatro anos, a família de Edson se mudou do interior mineiro para Bauru, no estado de São Paulo. Na época, o garoto era conhecido como Dico. O pai, João Ramos, sempre foi apaixonado por futebol, e, por influência dele, Edson também se encantou pelo esporte.

Como surgiu o apelido Pelé?

Ainda criança, Edson começou a jogar nas ruas de Bauru. No entanto, ao contrário de como se tornaria o Rei do Futebol - marcando muitos gols -, o jovem gostava era de atuar como goleiro, inspirado no arqueiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de seu pai.

Sem conseguir pronunciar o nome Bilé, Edson, ao realizar defesas, dizia: 'seguuura, Pilééé!'. Daí surgiu um dos apelidos mais conhecidos e importantes apelidos da história - não apenas do futebol. Logo, familiares e amigos começaram a chamar Edson de Pelé.

O início da carreira

Assim como a realidade de muitos garotos que buscam a sorte no futebol, a infância de Pelé foi complicada em termos financeiros. Após a aposentadoria do pai, por causa de uma lesão, Pelé trabalhou como engraxate para tentar ajudar a família.

Isso durou até que aos 11 anos, Pelé, que passara por equipes amadoras, foi descoberto pelo então jogador Waldemar de Brito. O atleta convidou Pelé para a equipe que estava sendo formada pelo próprio Waldemar, o Clube Atlético de Bauru. Poucos anos depois, aos 15 anos, Pelé chegaria ao Santos.

Quantos gols Pelé fez? Os recordes do Rei do futebol

Conhecido como o "Rei do Futebol", Pelé é amplamente considerado como um dos maiores esportistas de todos os tempos. Em 2000 ele foi eleito o atleta do século pelo Comitê Olímpioco Nacional. Além disso, Pelé é o único jogador a ter vencido três Copas do Mundo.

Pelé é o único jogador que conquistou três Copas do Mundo (Ricardo Stuckert / CBF)

O brasileiro também é um dos maiores artilheiros da história. Levando em consideração partidas oficiais e não oficiais, Pelé marcou 1.281 gols em 1.363 jogos. O ex-jogador também é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 95 gols, e o terceiro maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 12 gols.

Assista a alguns dos gols de Pelé:

Relembre a carreira do Rei do Futebol

Pelé começou a carreira profissional pelo Santos, quando tinha 15 anos. O atacante atuou pelo clube paulista por 18 anos (1956 a 1974) e ganhou 25 títulos. Entre eles estão seis Campeonatos Brasileiros, duas Copas Libertadores, dois Mundiais de Clubes e dez Campeonatos Paulistas.

Primeira foto de Pelé com a camisa do Santos (Arquivo pessoal)

Em 1975, Pelé decidiu partir para um novo desafio e se aventurar no futebol dos Estados Unidos, que tinha status de semi-amador na época. Pelo New York Cosmos, o brasileiro venceu apenas um campeonato nacional, em 1977, ano em que se aposentou.

Além da carreira pelos clubes, Pelé defendeu a Seleção Brasileira por 14 anos (1957 a 1971). Com a camisa canarinha, o atacante conquistou nove títulos, entre eles as Copas do Mundo da Suécia (1958), do Chile (1962) e do México (1970).

Pelé se aposentou da Seleção Brasileira em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. (Arquivo)

Contribuições humanitárias

Pelé se aposentou do futebol em 1997, no entanto, continuou marcando gols fora dos gramados, atuando em causas humanitárias. Em 1994, Pelé foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), que reconhece a influência para a paz e a segurança mundiais. A UNESCO concedeu ao Rei o prêmio "Children in Need" em 2012. Ainda em 2012 também recebeu um título de Doutor honorário da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, em reconhecimento às realizações em vida.

Pelé tem uma fundação com o seu nome, que atua desde 2018 na capacitação de crianças ao redor do mundo, para a superação da pobreza e a valorização da educação.

Amizade com paraense

Um dos grandes amigos que o Rei do Futebol fez ao longo da trajetória no esporte foi um paraense. Manoel Maria, então ponta direita do histórico time do Santos nas décadas de 1950 e 1960, levou o sentimento de amor e amizade até o fim da vida do atleta do século passado.

A culinária paraense, reconhecida internacionalmente, também era festejada por quem dominou os gramados. Pelé recebeu várias iguarias do estado na ponte aérea que Manoel Maria fazia entre Belém e a Baixada Santista.

Manoel Maria e Pelé eram grandes amigos (Divulgação / Santos FC)

"Todas as vezes que vinha para São Paulo, eu trazia o peixe filhote, que o Pelé gosta muito. E ele gosta das coisas do Pará. Tem o pessoal do Clube dos 15, o Wanderley, o Neném, o Fábio Gilson, Joaquim, Picolé. Este último cansou de mandar sorvete de cupuaçu, taperebá, bacuri, açaí", contou.

Assim como nos momentos bons, compartilhando títulos e muitos gols com a camisa do Santos e até da Seleção Brasileira, Manoel esteve com Pelé nos momentos difíceis. Ainda no período de internação, o paraense fez várias visitas ao velho parceiro.

"Quinta-feira eu estive visitando meu irmão Pelé. Ele não está bem, mas não é como a imprensa e as pessoas estão dizendo. Ele está tomando uma medicação, tem uma reação boa. Eu o encontrei muito bem. Ele me reconheceu, mas não pode ficar falando muito. Apertei a mão dele, passei energias boas", contou ao jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal.