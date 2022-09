Santos fecha contrato com Pelé e ídolo do Peixe terá cargo simbólico

Pelé, o Rei do futebol, acertou um contrato com o Santos para ter um cargo no clube de 'assessor especial da presidência'. O ex-jogador, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, receberá salário para ocupar a posição.

Um comitê de gestão do Peixe aprovou o projeto por unanimidade. A medida é uma homenagem do clube ao maior ídolo da história santista. Pelé enfrenta problemas de saúde que dificilmente permitão que o Rei esteja em jogos e treinos.

Nos últimos meses, o Santos tentou ser detentor da imagem de Pelé para explorar a marca do rei em produtos, eventos e ações de marketing. O Peixe, porém, não se acertou com a empresa Sport 10.

Pelé está com 81 anos e se recupera de tumor no cólon. O Rei faz tratamento desde 2021 com sessões de quimioterapia.