No dia 12 de julho, há 42 anos, Pelé era eleito o Atleta do Século; relembre o momento

Há 42 anos, em 1980, o ex-jogador de futebol Edson Nascimento, conhecido como Pelé, era eleito mundialmente como o Atleta do Século, em votação divulgada pelo jornal francês L’Equipe. Durante a carreira, além deste, Pelé também conquistou outros diversos prêmios, como o "FIFA 100 Melhores Futebolistas Vivos", em 2004 o “Prêmio de Honra Bola de Ouro”, em 2014, ambos pela Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA).

Pelé foi eleito no dia 12 de julho após ultrapassar, por nove pontos de diferença, o americano Jesse Owens na disputa pelo título. O ex-jogador brasileiro somou 178 pontos, Owens ficou com 169 e o ciclista belga Eddy Merchx garantiu a terceira posição com 99 pontos.

O ex-jogador recebeu o prêmio no dia 15 de Maio de 1981, no ano seguinte, no estádio Parc Des Princes, onde iria ocorrer o jogo entre Brasil e França, em Paris. Após a cerimônia, a partida iniciou e o time de futebol do Brasil venceu a França por 3 a 1. O troféu recebido por Pelé era uma estátua simulando um futebolista nu, com os braços para cima, como se estivesse comemorando uma vitória.

Na ocasião, estavam com Pelé, o embaixador do Brasil na França, Luís Silva, e o jornalista e diretor do jornal francês L’Equipe, Jacques Goddet. O público que aguardava o jogo no estádio Parc Des Princes, aplaudia e gritava o nome do atleta, que percorreu todo o estádio e ficou bastante emocionado com a recepção das pessoas.

Pelé comemorando o prêmio ao lado do diretor do "Jornal L'Equipe", Jacques Goddet e do Embaixador do Brasil na França, Luís Silva (Reprodução / Blog Pelé The Best)

O título de Atleta do Século tornou o ex-jogador um dos assuntos mais comentados pela imprensa internacional. Nos anos 80, Pelé virou capa de diversos artigos esportivos e passou a dar muitas entrevistas para emissoras francesas e de outros lugares do mundo todo.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)