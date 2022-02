Pelé publica foto nas redes sociais e desmente boato de morte: 'não acham que eu estou bonitão?'

Após os boatos de que teria morrido, Pelé publicou, nesta quinta-feira (10), uma foto nas redes sociais. A imagem tranquilizou fãs do ex-atleta que estavam preocupados com o estado de saúde do Rei do futebol.

"Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual. Desde o início da pandemia, a minha mulher [Márcia Aoki] tem sido minha cabeleireira favorita. Estão dizendo por aí que não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?", brincou o tricampeão mundial na postagem.

Os boatos sobre a saúde de Pelé começaram a circular no início da tarde em redes sociais. O Google registrou um aumento de mais de 2000% nas pesquisas por termos relacionados a morte do ex-jogador.

Em setembro, o Rei do futebol descobriu um tumor no cólon, foi submetido a uma cirurgia para retirar a lesão e realizou sessões de quimioterapia até dezembro.