Pelé recebe alta do hospital, deixa o Albert Einstein e posta foto após um mês internado

O mundo do futebol recebeu uma excelente notícia na tarde de quinta-feira (30). Pelé recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A filha do lendário ex-jogador, Kely Nascimento, havia indicado que ele "estava mais forte". Ele tratava um tumor no colón direito

Os médicos responsáveis pela saúde do Rei divulgaram que ele seguirá em quimioterapia após a retirada do tumor no intestino, em 4 de setembro.

Veja o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein:

Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro.

Em seu perfil nas redes sociais, Pelé postou uma foto agradecendo os médicos do Albert Einstein, e celebrando o retorno para sua casa.

A saúde do Rei

Pelé vinha sofrendo de problemas de saúde após uma cirurgia no quadril, o que dificulta sua locomoção desde 2018. O ídolo do futebol mundial, que completa 81 anos no dia 23 de outubro, também realizou uma cirurgia de retirada de um cálculo renal em 2019.

No dia 30 de agosto deste ano, Pelé foi hospitalizado para realização de exames de rotina, onde foi constatado um tumor no colón direito, que faz parte do intestino grosso. Após um mês tratando o problema, o Rei do Futebol deixou o hospital.